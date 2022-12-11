Для полного восстановления украинской критической инфраструктуры после ракетных атак РФ понадобится более двух лет.

Об этом рассказал в интервью OBOZREVATEL директор Центра исследований энергетики Александр Харченко

Это произойдет при условии, что не произойдет новых серьезных разрушений. Однако отключение света в домах украинцев могут прекратиться уже через несколько месяцев.

Если энергетика не будет страдать от дальнейших обстрелов, ситуация для потребителей значительно улучшится уже через несколько недель.

энергообъект, электричество, обстрел, пожар

Популярные статьи сейчас

"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности

"Найди нормального мужика": украинцы высказались о новой песни Дорофеевой и Кацурина

Каменских взволновала романтичной песнью, но вызвала недоумение украинцев: "В украинском языке нет..."

Актриса Васько припомнила скандальные высказывания Байрак на съемочной площадке: "Сразу удалила из друзей..."

Пошли гулять и не вернулись: маленьких украинцев Даниила и Георгия ищут уже почти месяц
Показать еще

"В течение 2-3 недель мы дойдем до ситуации, когда почти нет или вообще нет аварийных отключений, и есть отключение по графику на 4-6 часов в сутки... Еще где-то за 2-3 месяца мы сможем избавиться полностью отключений, энергетики смогут обеспечить всем постоянное питание в обычном режиме", – спрогнозировал эксперт.

Однако такая ситуация не означает полного восстановления энергосистемы, подчеркнул Харченко. "Чтобы вернуться к ситуации, как до 10 октября, – это 2-2,5 года где-то", – считает специалист.

На этом этапе для Украины критическое восстановление собственных возможностей для генерации электроэнергии, отметил Харченко. Для этого необходимо восстанавливать соединение с энергосистемой ряда угольных и гидроэлектростанций.

электричество, свет, электроэнергия, блекаут

Напомним, ДТЭК предупредил украинцев о новом подлом плане оккупантов.

Также напомним, что аварии на энергообъектах выросли – украинцам дали новую важную рекомендацию.

Кроме того, сообщалось, что выключать электроэнергию украинцам хотят по новому правилу.