Для полного восстановления украинской критической инфраструктуры после ракетных атак РФ понадобится более двух лет.

Об этом рассказал в интервью OBOZREVATEL директор Центра исследований энергетики Александр Харченко

Это произойдет при условии, что не произойдет новых серьезных разрушений. Однако отключение света в домах украинцев могут прекратиться уже через несколько месяцев.

Если энергетика не будет страдать от дальнейших обстрелов, ситуация для потребителей значительно улучшится уже через несколько недель.

"В течение 2-3 недель мы дойдем до ситуации, когда почти нет или вообще нет аварийных отключений, и есть отключение по графику на 4-6 часов в сутки... Еще где-то за 2-3 месяца мы сможем избавиться полностью отключений, энергетики смогут обеспечить всем постоянное питание в обычном режиме", – спрогнозировал эксперт.

Однако такая ситуация не означает полного восстановления энергосистемы, подчеркнул Харченко. "Чтобы вернуться к ситуации, как до 10 октября, – это 2-2,5 года где-то", – считает специалист.

На этом этапе для Украины критическое восстановление собственных возможностей для генерации электроэнергии, отметил Харченко. Для этого необходимо восстанавливать соединение с энергосистемой ряда угольных и гидроэлектростанций.

Напомним, ДТЭК предупредил украинцев о новом подлом плане оккупантов.

Также напомним, что аварии на энергообъектах выросли – украинцам дали новую важную рекомендацию.

Кроме того, сообщалось, что выключать электроэнергию украинцам хотят по новому правилу.