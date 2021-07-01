В одной из машин столичной службы такси обнаружили змею

Маисовый полоз, также известный как "красная крысиная змея", сбежал из плохо закрытого террариума в квартире на 4 этаже и прокатился в такси. При этом напугал водителя и пассажиров.

Как сообщает 44.ua инцидент произошел 26 июня.

Змея сползла вниз по дереву. Затем проползла по улице и попала в автомобиль. Она залезла в щель между бензобаком и днищем машины. Путь рептилии удалось отследить по камерам видеонаблюдения.

Однако, извлечь змею удалось только после того, как автомобиль частично разобрали. Для этого водителю пришлось снять бензобак автомобиля.

Стоит отметить, что маисовый или пятнистый лазающий полоз - это небольшая и неядовитая змея рода Pantherophis. В большинстве она обитает в Северной Америке и пользуется широкой популярностью в частных коллекциях.

Преимущественно она питается грызунами. Также ей характерен полудревесный образ жизни. Он не ядовит и не представляет опасности для людей.

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