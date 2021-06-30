Девочка не думала, что все закончится именно так

С окна второго этажа выпала 16-летняя девушка. Это произошло в Ровно на улице Соломии Крушельницкой.

В Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи сообщили о деталях несчастья.

Пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая в комментарии "Ровно вечернее" рассказала, что по предварительным данным, девочка убегала из окна жилого дома, потому что хотела убежать погулять. Она перелазила через окно, но поскользнулась и полетела вниз.

Девочка выпала из окна в 22:25. По прибыти на место, медики заметили, что девушка была в сознании. Она корчилась от боли и постоянно жаловалась на невыносимую боль в позвоночнике.

Медики предоставили ей первую помощь и госпитализировали в ближайшую больницу. Предварительноврачам удалось установить, что у потерпевшей ушиб поясничного отдела позвоночника.

Стоит отметить, что большинство случаев детского травматизма связаны с недосмотром взрослых. И недосмотр здесь не только в том, что малыш остается без внимания мамы или папы, но и в том, что открытые окна в квартире ничем не защищены.

Самый простейший оконный ограничитель - так называемая гребенка, с помощью которой окошко можно приоткрыть лишь на небольшую ширину.

Напомним, что 16-летний студент погиб, выпав с балкона.

Как сообщала Politeka, в Харькове пенсионер выпал из окна на 6-ом этаже.

Также Politeka писала, что дети выпали из окна во время игры, взрослые недоглядели.