Ребенок после падения едва дышала и находилась в тяжелом состоянии
Пьяный водитель автомобиля ВАЗ-21011 сбил коляску с годовалым ребенком. Вопиющий инцидент произошел в селе Ладыжинские Хутора Гайсинского района Винницкой области.
Подробностями поделились в полиции Волынской области.
Об аварии сообщила правоохранителям мать ребенка в 19:46. По предварительной информации, наезд произошел, когда 29-летняя местная жительница везла детскую коляску с дочкой, двигаясь по обочине улицы. На кадрах видно, что коляска оказалась под колесами авто.
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В результате наезда малышка вылетела из коляски и получила тяжелые травмы. Ее забрали в ближайшую больницу.
На месте происшествия правоохранители установили, что водитель находился в нетрезвом состоянии. 47-летнего местного жителя задержали на месте, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины - это Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, если они причинили потерпевшему тяжкое телесное повреждение.
Напомним, что семейную пару сбили на переходе, видео с места.
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