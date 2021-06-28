Известный артист Филипп Киркоров обратился к украинцам после исключения из черного списка

Как пишет Politeka.net, Филипп Киркоров является популярным российским певцом. Не так давно в Украине артистка включили в черный список, что не позволяло ему посещать страну. Но на выходных звезду решили убрать из этого списка и вот Филипп решил записать обращение.

На ролике Киркоров был в белой шляпке и пиджаке.

"Включили - исключили!

Я отправляю каждому поклоннику из Украины частичку своей души и сердца! Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое… Чиновники услышали нас!

На выходных власти Украины исключили мое имя из так называемого «чёрного» списка. Спасибо каждому за слова поддержки, спасибо за вашу любовь! Каждый человек вправе решать что ему слушать и смотреть, вы доказали, что музыка и политика не могут и не должны соприкасаться. Вы доказали всему миру, что ваш голос, голос народа сильнее любой закорючки бюрократических чиновников. Вы протянули России соломинку дружбы, именно из таких светлых лучей в будущем мы вернемся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится", - написал Филипп.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Победила молодость", "Только так", "Как все верно ! Филипп , только так!", "Скорее бы все эти черные списки исчезли", "Ну слава богу, хоть тут здравый разум победил!".

Напомним, Киркоров после запрета въезда в Украину загулял с Ани Лорак на российском фестивале

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