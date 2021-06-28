Украинский певец Виктор Павлик – многодетный отец

Недавно его четверная супруга Екатерина Репяхова родила мальчика по имени Михаил, который стал четвертым ребенком артиста.

На своей странице в Инстаграм Виктор Павлик показал кадры со своими старшими сыновьями - Александром и ныне покойным Павлом, передает Politeka.net. На видео запечатлено, как они вместе отдыхали на море.

"Братья...", - коротко подписал кадры артист.

Впервые Павлик женился в 18 лет на женщине по имени Лида. От нее имеет сына Александра, который родился 22 апреля 1984 года. Павлик расстался с матерью Александра, когда младенцу не было и двух недель. Как признавался в одном из интервью Александр, впервые он увидел отца, когда учился в третьем классе.

Александр Павлик, как и отец, избрал для себя карьеру певца. Сейчас они часто выступают вместе.

Павел родился в третьем браке Виктора Павлика с женой Ларисой Созаевой 7 мая 1999 года. После окончания школы Павел поступил в Национальную академию СБУ, однако успел отслужить всего два года.

Павлу Павлику поставили диагноз саркома в 2018 году. В процессе лечения он прошел 18 курсов химиотерапии, он боролся до последнего, но победить болезнь не удалось.

В августе 2020 года 21-летний Павел Павлик умер.

Добавим, что у Виктора Павлика есть дочь Кристина. Она родилась в 1987 году во втором браке артиста с женщиной по имени Светлана, с которой он прожил 8 лет.

Напомним, молодая жена Павлика решила дать украинкам совет, но оконфузилась: «Проконсультируйтесь с врачом…»

Как сообщала Politeka, жена Павлика удивила свидетельством о рождении малыша, не папина фамилия: "Сына зовут..."

Также Politeka писала, что 55-летнего Павлика впервые показали с новорожденным сыном на руках: "На кого похож малыш?"