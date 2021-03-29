Западная модель Ким Кардашьян показала себя, восхитив фанатов

Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян на фоне подтвержденных слухов о разводе не очень унывает. Красотка продолжает активно заниматься социальными сетями, где постоянно публикует свои фотографии. Звезда не стесняется показывать свое тело, поэтому есть у Ким и пикантный контент.

На новом фото Ким показалась в "невидимом" белье, а сверху накинула халатик. Красотка взялась за него руками, полностью раскрыв, чтобы показать совершенное тело. На еще нескольких кадрах Кардашьян продемонстрировала свою фигуру из разных ракурсов.

Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:

"Хочу...", "Мне все еще нужна эта коллекция!", "Цыпочка", "Моя любимая, люблю это!", "Ты потрясающая", "Люблю тебя, Ким", "Моя великая любовь".

Мы писали, что знаменитая западная модель как релаксирует в гамаке.

На фото можно заметить, как Ким получает удовольствие после своего насыщенного графика беспечно развалившись в гамаке, висевшим прямо в море, над самой водой. Девушка одета в простой черный купальник-бикини.

Напомним, почти "холостячка" Ким Кардашьян в белье и халатике засветила неидеальный животик на домашних кадрах

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