Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла знаменитую девушку Джеймса Бонда решила вспомнить свою главную роль и похвасталась фотосессией с этого фильма

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм известная актриса, которая живет во Франции решила напомнить поклонникам, благодаря какой роли она стала всемирно популярной.

Ольга разместила фото в майке и штанах, залезая в огромную чугунную трубу с круглой дверцей. Девушка вся измазанная и взъерошенная. Однако не утратившая привлекательность.

"Возвращение к этой фотосессии #QuantumOfSolace. # 007 # Джеймс Бонд", - написала актриса.

Поклонники тут же отреагировали на фото, поставив лайки и комплименты для девушки в колонке комментариев.

"Это был отличный фильм, и вы сыграли в нем отличную роль. Я даже играл в видеоигру из этого фильма под названием «Джеймс Бонд 007 «Квант утешения»».", "Люблю этот дикий взгляд 😍❤🤘", "😜ЛЮБЛЮ этот фильм!", "Такая красивая девушка", "Все еще очень красивая", "Бесконечная красота", "Очень понравился этот фильм! Спасибо Ольга Куриленко за ваш вклад во французкий Bond!", "Одна из моих любимых девушек Бонда. Вы были великолепны в «Квантовом утешении» в роли Камиллы", - откликнулись поклонники.

Стоит сказать, что у Ольги достаточно большая армия почитателей, которые следят за ее творчеством в сети Инстаграм. Более 755 тысяч фанатов подписано на страничку знаменитости. Звезда часто публикует фото и посты, которые не оставляют девушку равнодушной.

Так недавно Ольга размещала несколько постов на тему детских домов в Украине. Она описывала ужасные истории, которые происходят в детских приютах. И обращалась к Европейскому Совету повлиять на ситуацию.

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