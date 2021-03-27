Известная певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", показала себя в горячем образе

Как пишет Politeka.net, обжигающая красотка завоевала сердца украинцев после участия в проекте "ВИА Гра". После этого красотка занималась разными проектами, в том числе и была на шоу "Танці з зірками". Красотка не забывает и о социальных сетях, где подогревает интерес к своему творчеству.

В этот раз девушка показалась в эффектном наряде, а глаза закрыла очками. Звезда сидела среди камней, интригуя роскошным видом.

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Вы тоже чувствуете себя немного героями Санта-Барбары?

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Недовольство. Несмотря на то, что мы все уже привыкли (за целый год!) к происходящему, я все равно чувствую, как много недовольства вокруг", - написала Санта.

Фанаты поставили более четырех тысяч лайков и написали комментарии:

"О боги, что это за Багира, Santa, дьявольская у вас красота....", "Крутое фото", "Магическая красота".

Мы писали, что Санта Димопулос, продемонстрировала шикарные формы в красном купальнике.

В этот раз артистка решила показать, как выглядит в купальнике. Санта разместила снимок, сделанный на берегу. Она легла на чистейший песок, в это время ее накрыла легкая волна.

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