Известная модель Эмили Ратаковски во время прогулки с красоткой-подружкой померилась формами

После того, как модель родила сына, она прекратила публиковать новые снимки и редко появляется в Инстаграм. В то же время поклонники Эмили решили вспомнить лучшие образы модели, в которых она была замечена на фото, сделанных еще до беременности.

На одном из таких снимков Ратаковски блистала в черном платье с аккуратным декольте, простым макияжем без акцента на пухлых губах и без того выразительных глазах. При этом девушка позировала довольно близко стоя рядом с красавицей-подругой, которая восхитила не менее яркой внешностью и черным платьем, но уже с закрытым декольте.

Как можно заметить, светловолосая модель и сама Ратаковски сыграли на контрастах, меряясь достоинствами друг перед другом близко к камере. Благодаря тому, что Эмили с детства была стройная, ей не приходилось особо заботиться о лишнем весе, поэтому на большинстве кадров Ратаковски поражает именно изгибами.

Отметиим, после рождения ребенка Ратаковски еще ни разу не показывала фигуру, посвящая свое время семье и самой себе. И только недавно девушка поделилась постом магазина, ради которого не только засветилась впервые после родов, но еще и распахнула пижаму, чтобы показать тело во всей красе.

«Это было записано до беременности? что ?? !!! Мне нужно знать; нимфа приплыла; черт возьми, Эмили, хорошая работа! Цели🙌👏; Как? У тебя только что родился ребенок! 🙄; Я имею в виду, что ты выглядишь так, будто не рожала!; Девушка, это огонь; А что так можно было? Обалдеть...; Прошу прощения, но где животик после беременности», - отвечают в сети.

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