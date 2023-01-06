Пожежа сталася однією з будівель МЗС РФ, яка розташована в Москві.

Як пише Politeka.net , пожежа сталася в адміністративній будівлі МЗС Росії, яка розташована в районі Арбата в Москві. Пожежним вдалося досить оперативно ліквідувати спалах.

"В одному з приміщень сталося загоряння на площі 2 кв. м. Воно було ліквідовано о 17:43 (за місцевим часом, - прим. ред). Відомостей про постраждалих не надходило", - повідомили у прес-службі МНС.

Представник МЗС Марія Захарова вже встигла прокоментувати подію у своєму ТГ-каналі.

"В одному з корпусів будівлі МЗС у технічному приміщенні спрацювала пожежна сигналізація. Можлива причина – коротке замикання", – написала Захарова.

За її заявою, робочі приміщення не постраждали, адже тиснув у підвалі.

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