Пожар произошел одном из зданий МИД РФ, которое расположено в Москве.

Как пишет Politeka.net, пожар произошел в административном здании МИД России, которое расположено в районе Арбата в Москве. Пожарным удалось довольно оперативно ликвидировать возгорание.

"В одном из помещений произошло возгорание на площади 2 кв. м. Оно было ликвидировано в 17:43 (по местному времени, - прим. ред). Сведений о пострадавших не поступало", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Представитель МИД Мария Захарова уже успела прокомментировать событие в своем тг-канале.

"В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина - короткое замыкание", - написала Захарова.

По ее заявлению, рабочие помещения не пострадали, ведь пожал произошел в подвале.

Напомним, в МИД рф снова заявили о готовности к переговорам с Украиной, но есть условие

Также Politeka писала, что в россии пригрозили Литве и Евросоюзу скорым "возмездием": что может сделать Кремль

А еще Politeka сообщала, что Мария Захарова насмешила "аналитикой" о сближении Украины и Польши



