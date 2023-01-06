Как пишет Politeka.net, пожар произошел в административном здании МИД России, которое расположено в районе Арбата в Москве. Пожарным удалось довольно оперативно ликвидировать возгорание.
"В одном из помещений произошло возгорание на площади 2 кв. м. Оно было ликвидировано в 17:43 (по местному времени, - прим. ред). Сведений о пострадавших не поступало", - сообщили в пресс-службе МЧС.
Представитель МИД Мария Захарова уже успела прокомментировать событие в своем тг-канале.
"В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина - короткое замыкание", - написала Захарова.
По ее заявлению, рабочие помещения не пострадали, ведь пожал произошел в подвале.
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