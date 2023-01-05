«Михайло Діанов - фантастична людина, приклад мужності, істинного патріотизму, незламності духу та вражаючої відкритості», «крута і міцна людина», «наш Герой».

Так про легендарного захисника Маріуполя, який пройшов пекло Азовсталі і полону, кажуть українці, коментуючи нове інтерв’ю Діанова.

Український герой, старший сержант морської піхоти ЗСУ, один з найвідоміших захисників Маріуполя Михайло Діанов схуд на 40 кілограмів і пережив у російському полоні жорстокі знущання. У його руці, яка так і не зрослася, були відсутні 4 сантиметри кістки.

Днями він нарешті повернувся в Україну з США, де йому зробили надскладну операцію. Тепер він вдома, разом з найріднішими людьми.

«Я вдома, я в Тернополі, нарешті!», - радів герой, заходячи в рідний дім.

За його словами, він би ніколи не залишився б жити у Штатах.

До речі, у лютому Михайло планує повернутись до Америки, щоб просити у Джо Байдена, сенаторів та інших зброю для України.

«Найкраща армія в світі українська, найкраща зброя в світі – американська, давайте зробимо симбіоз. Давайте об’єднаємо найкращих воїнів світу з найкращою зброєю», - каже Діанов.

Українці бажають Михайлу швидкого одужання, повернення до мирного життя, успіхів у його планах і захоплюються його силою духу.

«Дивимось і насолоджуємось , такий пройти жах ,знущання ,ад , бачивши смерть , але завжди усміхнений. Михайло , ми Українці низько Вам вклоняємось», «Справжній, щирий чоловік. Дякую вам за вашу мужність», «Дивлюся і сльози на очах, скільки поламаних доль через цю прокляту війну», «Без сліз дивитись не можна», «Пан Діанов — герой нашого часу», «Сльози на очах», - коментують українці інтерв’ю Діанову.

Нагадаємо, легендарний захисник досі кохає свою екс-дружину і назвав винного у тому, що вони більше не разом.

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