«Михаил Дианов – фантастический человек, пример мужества, истинного патриотизма, несокрушимости духа и поразительной открытости», «крутой и крепкий человек», «наш Герой».

Так о легендарном защитнике Мариуполя, прошедшем ад Азовстали и плена, говорят украинцы, комментируя новое интервью Дианова.

Украинский герой, старший сержант морской пехоты ВСУ, один из самых известных защитников Мариуполя Михаил Дианов похудел на 40 килограммов и пережил в российском плену жестокие издевательства. В его так и не сросшейся руке отсутствовали 4 сантиметра кости.

На днях он наконец-то вернулся в Украину из США, где ему сделали сверхсложную операцию. Теперь он дома вместе с самыми родными людьми.

«Я дома, я в Тернополе, наконец!», – радовался герой, заходя в родной дом.

По его словам, он бы никогда не остался жить в Штатах.

Кстати, в феврале Михаил планирует вернуться в Америку, чтобы просить у Джо Байдена, сенаторов и других вооружения для Украины.

«Лучшая армия в мире украинская, лучшее оружие в мире – американская, давайте сделаем симбиоз. Давайте объединим лучших воинов мира с лучшим оружием», – говорит Дианов.

Украинцы желают Михаилу быстрого выздоровления, возвращения к мирной жизни, успехов в его планах и восхищаются его силой духа.

«Смотрим и наслаждаемся, такой пройти ужас, издевательство, ад, видя смерть, но всегда улыбающийся. Михаил, мы, Украинцы, низко Вам кланяемся», «Настоящий, искренний мужчина. Благодарю вас за ваше мужество», «Смотрю и слезы на глазах, сколько поломанных судеб из-за этой проклятой войны», «Без слез смотреть нельзя», «Дианов — герой нашего времени», «Слезы на глазах», – комментируют украинцы интервью Дианову.

Напомним, легендарный защитник до сих пор любит свою экс-жену и назвал виновного в том, что они больше не вместе.

Также сообщалось, что Данилов предупредил о новом обострении на фронте и переломных событиях – нужно готовиться.

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