У Мережі з'явилося знакове фото Валерія Залужного у незвичайній компанії.

На кадрі поряд із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним можна побачити колишнього командира Брестської десантно-штурмової бригади, підполковника ВДВ запасу, «міністра оборони» у Кабінеті Світлани Тихановської Валерія Сахащика, якого деякі ЗМІ Білорусі ще називають «білоруським Черчиллем».

Зустріч Сахащика та Залужного відбулася у Києві у листопаді 2022 року, пише Наша Ніва.

Але фото, зроблене того дня, з'явилося в Мережі лише зараз.

Журналісти з посиланням на джерела у білоруській опозиції кажуть, що зустріч Залужного та Сахащика відбулася у дружній атмосфері.

«Це найавторитетніший військовий, який публічно приєднався до руху проти диктатури за останні роки», - повідомляють у НН.

У Мережі, коментуючи фото Залужного та Сахащика, припустили, що зустріч віщує якісь події.

Сахащик и Залужный. Ох… Что-то скоро будет. pic.twitter.com/fGjc1AVQ5C — Bes Live (@BespalovLive) January 1, 2023

«Ох, щось скоро буде», «Чекаємо», «2 долі, 2 генерали, 2 важкі тягарі. Тримайтеся, мужики, Вам буде важко!», «Ці двоє щось знають і щось добре задумали», «Допоможи Боже! Скоріше Боже, немає сили вже чекати, Слава ЗСУ!».

Нагадаємо, у лютому 2022 року в перші дні після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну Валерій Сахащик закликав білоруських військових не виконувати злочинний наказ і не вступати у війну.

«Неможливо підготуватися до того, щоб стати героєм. Просто в житті кожної людини виникає ситуація, коли вона має зробити вчинок. Тут і зараз і або увійти в історію, або вирішити зачекати на більш відповідний момент...», - говорив він у своєму відеозверненні.

Нагадаємо, раніше у Мережі викликало фурор фото Валерія Залужного, яке було зроблено у Раді.

Також повідомлялося, що Залужного попередили про небезпеку.

Крім того, Politeka.net писала, що Валерій Залужний звернувся до українців із важливим проханням.