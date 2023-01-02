На кадре рядом с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным можно увидеть бывшего командира Брестской десантно-штурмовой бригады, подполковника ВДВ запаса, «министра обороны» в Кабинете Светланы Тихановской Валерия Сахащика, которого некоторые СМИ Беларуси еще называют «белорусским Черчиллем».

Встреча Сахащика и Залужного состоялась в Киеве в ноябре 2022 года, пишет Наша Ніва. Но фото, сделанное в тот день, появилось в Сети только сейчас.

Журналисты со ссылкой на источники в белорусской оппозиции говорят, что встреча Залужного и Сахащика состоялась в дружественной атмосфере.

«Это самый авторитетный военный, который публично присоединился к движению против диктатуры за последние годы», - сообщают в НН.

В Сети, комментируя фото Залужного и Сахащика, предположили, что встреча предвещает какие-то события.

Сахащик и Залужный. Ох… Что-то скоро будет. pic.twitter.com/fGjc1AVQ5C — Bes Live (@BespalovLive) January 1, 2023

«Ох, что-то скоро будет», «Ждем», «2 судьбы, 2 генерала, 2 тяжелых бремя. Держитесь, мужики, Вам будет тяжело!», «Эти двое что-то знают и что-то хорошее задумали», «Помоги Боже! Скорее Боже, нет мочи ждать ужо, Слава ЗСУ!».

Напомним, в феврале 2022-го года в первые дни после полномасштабного военного вторжения россии в Украину Валерий Сахащик призвал белорусских военных не выполнять преступный приказ и не вступать в войну.

«Невозможно подготовиться к тому, чтобы стать героем. Просто в жизни каждого человека возникает ситуация, когда он должен совершить поступок. Здесь и сейчас и либо войти в историю, либо решить подождать более подходящего момента...», - говорил он в своем видеообращении.

Напомним, ранее в Сети вызвало фурор фото Валерия Залужного, которое было сделано в Раде.

Также сообщалось, что Залужного предупредили об опасности.

Кроме того, Politeka.net писала, что Валерий Залужный обратился к украинцам с важной просьбой.