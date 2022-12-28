Як повідомили в Міноборони, Олексій Резніков доручив кадровим органам ЗС України провести усі необхідні виплати Захисникам, звільненим з полону, з метою забезпечення їх належного соціального захисту.

Військовослужбовцям ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту, які після визволення із полону (після інтернування) або звільнення із заручників направлені до резервних військових частин, з дня визволення із полону або з заручників до дня вступу до виконання обов'язків за новими штатними посадами або дня звільнення із ЗСУ (ДССТ) зберігатиметься виплата щомісячного грошового забезпечення у розмірах за останніми займаними ними посадами.

Винятком є випадки, коли порядок виплати грошового забезпечення зазначеним військовослужбовцям здійснюється згідно вимог розділу ХХІХ Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 № 260.

Якщо військовослужбовці до дня визволення із полону (після інтернування) або дня звільнення із заручників перебували у розпорядженні посадових осіб, їм в п'ятиденний термін буде здійснено розрахунки із належних їм видів грошового забезпечення (у т.ч. додаткової винагороди 100 000 гривень) та пересилка їхніх грошових атестатів до резервних військових частин, в списках яких вони перебувають.

Виплати таким військовослужбовцям належних їм видів грошового забезпечення до дня визволення із полону (після інтернування) або дня звільнення із заручників буде здійснено з урахуванням вимог окремого доручення Міністра оборони України.

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