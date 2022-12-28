Как сообщили в Минобороны, Алексей Резников поручил кадровым органам ВС Украины провести все необходимые выплаты Защитникам, освобожденным из плена, с целью обеспечения их надлежащей социальной защиты.

Военнослужащим ВСУ и Государственной специальной службы транспорта, которые после освобождения из плена (после интернирования) или освобождения из заложников направлены в резервные воинские части, со дня освобождения из плена или из заложников до дня вступления в исполнение обязанностей по новым штатным должностям или дня освобождения с ВСУ (ДССТ) будет сохраняться выплата ежемесячного денежного довольствия в размерах по последним занимаемым ими должностям.

Исключение составляет случаи, когда порядок выплаты денежного обеспечения указанным военнослужащим осуществляется согласно требованиям раздела ХХІХ Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, утвержденного приказом Министерства обороны Украины от 07.06.2018 № 260.

Если военнослужащие до дня освобождения из плена (после интернирования) или дня освобождения из заложников находились в распоряжении должностных лиц, им в пятидневный срок будут произведены расчеты по причитающимся им видам денежного довольствия (в т.ч. дополнительного вознаграждения 100 000 гривен) и пересылка их денежных аттестатов в резервные воинские части, в списках которых они находятся.

Выплаты таким военнослужащим причитающихся им видов денежного довольствия до дня освобождения из плена (после интернирования) или дня освобождения из заложников будут осуществлены с учетом требований отдельного поручения Министра обороны Украины.

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