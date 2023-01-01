Як пише Politeka.net , МВФ дав свою експертну оцінку з економіки України на 2023 рік. Про це передає "Фокус" з посиланням на нардепа України Данила Гетьманцева.

Як зазначається, у 2022 році ВВП України впаде на 33%, а у 2023 році можливе зростання на 1%. Інфляція наступного року очікується 22,5%, а безробіття становитиме 20,9%. При цьому очікується зниження реальних зарплат ще на 2,5%. А ось дефіцит бюджету скоротиться вдвічі – з 20,5% до 10,1%. Середній курс очікується протягом 2023 року 42,8 грн за одиницю валюти.

"Загалом оцінки МВФ на цей рік близькі до останніх прогнозів уряду та НБУ, водночас на 2023 рік вони консервативніші, ніж ті, що враховані в держбюджеті, через негативний вплив масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури", - зазначив депутат. .

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