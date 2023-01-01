Как пишет Politeka.net, МВФ дал свою экспертную оценку по экономике Украины на 2023. Об этом передает "Фокус" со ссылкой на нардепа Украины Данилы Гетьманцева.
Как отмечается, в 2022 году ВВП Украины упадет на 33%, а в 2023 году возможен рост на 1%. Инфляция в следующем году ожидается 22,5%, а безработица составит 20,9%. При этом ожидается падение реальных зарплат еще на 2,5%. А вот дефицит бюджета сократится вдвое - с 20,5% до 10,1%. Средний же курс ожидается на протяжении 2023 года 42,8 грн за единицу валюты.
"В целом оценки МВФ на этот год близки к последним прогнозам правительства и НБУ, в то же время на 2023 год они более консервативны, чем те, что учтены в госбюджете, из-за негативного влияния массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры", - отметил депутат.
Напомним, ПриватБанк и Ощадбанк ввели новую услугу: в НБУ раскрыли, как не пострадать от изменения курса валют
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Астролог назвала важную дату для Украины в 2023 году: когда произойдут важные события
Россиянка-жена Казанина из "Квартал 95" откровенно рассказала об изменениях в жизни: "Боль, слезы..."
Суд вынес приговор украинскому военному, детали решения: что он наделал
Красавчик: Леся Никитюк засветила, как украсила квартиру к Новому Году и кое-кого еще
А еще Politeka сообщала, что НБУ сообщил важную новость об обмене валют и каким будет курс
Также Politeka писала, что курс валют и инфляция в Украине: в НБУ раскрыли реальную ситуацию, что нужно знать украинцам