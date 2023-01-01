Как пишет Politeka.net, МВФ дал свою экспертную оценку по экономике Украины на 2023. Об этом передает "Фокус" со ссылкой на нардепа Украины Данилы Гетьманцева.

Как отмечается, в 2022 году ВВП Украины упадет на 33%, а в 2023 году возможен рост на 1%. Инфляция в следующем году ожидается 22,5%, а безработица составит 20,9%. При этом ожидается падение реальных зарплат еще на 2,5%. А вот дефицит бюджета сократится вдвое - с 20,5% до 10,1%. Средний же курс ожидается на протяжении 2023 года 42,8 грн за единицу валюты.

"В целом оценки МВФ на этот год близки к последним прогнозам правительства и НБУ, в то же время на 2023 год они более консервативны, чем те, что учтены в госбюджете, из-за негативного влияния массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры", - отметил депутат.

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