Цього року всі ми зустрічатимемо новий рік в умовах воєнного стану та з комендантською годиною. Незважаючи ні на що, багато хто хоче зробити хоча б невелике, але свято для близьких.
Цього року експерти підрахували, як подорожчав святковий стіл для українців.
Бюджетний варіант продуктів для новорічного столу зріс у ціні майже на 40%: ціни піднялися на яйця, рибу, овочі найбільше. Ціна на хліб зросла на 33%, курятина – на 35%, а яловичина – на 24%. Молоко – 12%, м'які сири лише на рівні 30%.
В Інституті аграрної економіки розповіли, що у середньому вартість продуктів зросла на 43,9% – до 2655,17 грн.
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У поточному становищі більшість змушені будуть економити на традиційному наборі продуктів, проте від деяких страв люди не відмовляються. Звичайний салат «Олів'є», наприклад, коштуватиме тепер 281 грн. А «Оселедець під шубою» обійдеться приблизно в 134 грн на кілька порцій,
Зросли в ціні та інші складові новорічного столу: овочі коштуватимуть приблизно 250+ грн, фрукти від 170 грн, цукерки 190+ грн;
Шампанське зросло в ціні до 30%. Пляшка «Артемівське» (0,75 л) коштуватиме 140 грн (+28,4%);
За прогнозами експертів, ціни ще можуть підрости через можливі ракетні удари по Україні.
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