Почти все продукты для традиционных блюд значительно подорожали, украинцам следует пересчитать свой бюджет.

В этому году все мы будем встречать новый год в условиях военного положения и с комендантским часом. Несмотря ни на что, многие хотят сделать хотя бы небольшой, но праздник для близких.

В этом году эксперты подсчитали, насколько подорожал праздничный стол для украинцев.

Бюджетный вариант продуктов для новогоднего стола вырос в цене почти на 40%: цены поднялись на яйца, рыбу, овощи больше всего. Цена на хлеб выросла на 33%, курятина – на 35%, а говядина – на 24%. Молоко – 12%, мягкие сыры на уровне 30%.

В Институте аграрной экономики рассказали, что в среднем стоимость продуктов выросла на 43,9% - до 2655,17 грн.

В текущем положении большинство вынуждены будут экономить на традиционном наборе продуктов, однако от некоторых блюд люди не отказываются. Обычный салат «Оливье», к примеру, обойдется теперь в 281 грн. А «Селедка под шубой» обойдется примерно в 134 грн на несколько порций,

Выросли в цене и другие составляющие новогоднего стола: овощи обойдутся примерно в 250+ грн, фрукты от 170 грн, конфеты 190+ грн;

Шампанское поднялось в цене до 30%. Бутылка «Артемовское» (0,75 л) будет стоить 140 грн (+28,4%);

По прогнозам экспертов, цены еще могут подрасти из-за возможных ракетных ударов по Украине.

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