«Сльоза має бути, бо ми живі люди, але має бути та душа, яка покладає велику надію, таке світло на перемогу, щоб нашим хлопцям було тепліше».

Про це, як пише Politeka.net, заявила легендарна Ніна Матвієнко в ефірі програми «Тихий Вечір з Оленою Кравець».

За словами співачки, в українських жінок немає права впадати у відчай.

«Впадати у відчай ні дівчатам, ні жінкам не можна, ми — тил для наших хлопців», - каже Ніна Митрофанівна.

Народна артистка впевнена, що вона стала сильнішою по-материнськи, по-жіночому, а від українських жінок сьогодні залежить дуже багато.

«Бо наша впевненість — це ж і є наша перемога», - каже Ніна Матвієнко.

Також Ніна Матвієнко зізналася у «гріху». Так, артистка розказала, що вона може дозволити собі "гострі" слова.

Так, на орків вона каже "падлюки", "падли".

«Матюкнулася кілька разів, але пішла, покаялась, і батюшка дуже сміявся. Він не вірив, що я можу таке казати. Так довели ж, довели, я їм і сказала», - розповіла Ніна Митрофанівна.

Додамо, днями дочка Ніни Матвієнко Тоня випустила нову пісню, яку присвятила своєму чоловікові – Арсену Мірзояну.

За її словами, вона дуже хотіла, щоб пісня вийшла ще у травні, у день народження Арсена, але так сталося, що вона виходить тільки зараз, у грудні.

"Але, щоб ви знали, вона присвячувалась моєму чоловікові та повинна бути сюрпризом на його день народження. Для мене це дуже хвилююче, бо давно думала, що я вже не буду переживати емоції, які зараз переживаю. Все-таки не опускайте ніколи руки, рухайтесь вперед", — розповіла Тоня Матвієнко.

Нагадаємо, дружина Мірзояна Матвієнко показала листа святому Миколаю від 6-річної дочки.

Також Politeka.net писала, що Тоня Матвієнко вразила вокалом із легендарною мамою, кадри.

Крім того, повідомлялось, що Матвієнко показала красуню-дочку, яку народила в 17 років.