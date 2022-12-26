Про це, як пише Politeka.net, заявила легендарна Ніна Матвієнко в ефірі програми «Тихий Вечір з Оленою Кравець».
За словами співачки, в українських жінок немає права впадати у відчай.
«Впадати у відчай ні дівчатам, ні жінкам не можна, ми — тил для наших хлопців», - каже Ніна Митрофанівна.
Народна артистка впевнена, що вона стала сильнішою по-материнськи, по-жіночому, а від українських жінок сьогодні залежить дуже багато.
«Бо наша впевненість — це ж і є наша перемога», - каже Ніна Матвієнко.
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Також Ніна Матвієнко зізналася у «гріху». Так, артистка розказала, що вона може дозволити собі "гострі" слова.
Так, на орків вона каже "падлюки", "падли".
«Матюкнулася кілька разів, але пішла, покаялась, і батюшка дуже сміявся. Він не вірив, що я можу таке казати. Так довели ж, довели, я їм і сказала», - розповіла Ніна Митрофанівна.
Додамо, днями дочка Ніни Матвієнко Тоня випустила нову пісню, яку присвятила своєму чоловікові – Арсену Мірзояну.
За її словами, вона дуже хотіла, щоб пісня вийшла ще у травні, у день народження Арсена, але так сталося, що вона виходить тільки зараз, у грудні.
"Але, щоб ви знали, вона присвячувалась моєму чоловікові та повинна бути сюрпризом на його день народження. Для мене це дуже хвилююче, бо давно думала, що я вже не буду переживати емоції, які зараз переживаю. Все-таки не опускайте ніколи руки, рухайтесь вперед", — розповіла Тоня Матвієнко.
Нагадаємо, дружина Мірзояна Матвієнко показала листа святому Миколаю від 6-річної дочки.
Також Politeka.net писала, що Тоня Матвієнко вразила вокалом із легендарною мамою, кадри.
Крім того, повідомлялось, що Матвієнко показала красуню-дочку, яку народила в 17 років.