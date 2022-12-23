У Чернівецькій області зафіксували землетрус, який також могли відчувати мешканці регіону

У п'ятницю, 23 грудня, у Чернівецькій області зафіксовано новий землетрус магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера). Воно сталося поблизу міста Новодністровськ. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Фахівці зауважили, що коливання від землетрусу могли відчути люди, переважно усередині будівель, особливо на верхніх поверхах.

"23 грудня 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Чернівецької області, біля населеного пункту Новодністровськ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера). Коливання від землетрусу можуть відчуватися окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні центру.

Зазначимо, що раніше землетрус поблизу Новодністровська було зафіксовано на початку місяця, а саме 2 грудня. Тоді магнітуда поштовхів становила 2,2 за шкалою Ріхтера. Перед цим землетрус на Буковині було зареєстровано 18 листопада із магнітудою 2,7.

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