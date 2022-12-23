В пятницу, 23 декабря, в Черновицкой области зафиксировано новое землетрясение магнитудой 3,0 (по шкале Рихтера). Оно произошло вблизи города Новоднестровск. Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Специалисты отметили, что колебания от землетрясения могли ощутить люди, преимущественно внутри зданий, особенно на верхних этажах.

"23 декабря 2022 г. Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение из Черновицкой области, возле населенного пункта Новоднестровск, магнитудой 3,0 (по шкале Рихтера). Колебания от землетрясения могут ощущаться отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении центра.

Отметим что ранее землетрясении вблизи Новоднестровска было зафиксировано в начале месяца, а именно 2 декабря. Тогда магнитуда толчков составила 2,2 по шкале Рихтера. Перед этим землетрясение на Буковине было зарегистрировано 18 ноября с магнитудой 2,7.

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