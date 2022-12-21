Так, у заяві йде мова про роль УПЦ МП в історії України, а також про чисельні наклепи, образи та безпідставні звинувачення" проти УПЦ МП і санкції, введені проти її представників, пише Politeka.net.

Персональні санкції проти служителів УПЦ МП члени синоду назвали "грубим втручанням у діяльність релігійних організацій".

Також у зверненні згадують 104-й випуск програми "БайрактарNEWS", яка виходить на каналі "1+1", присвячений введенню санкцій проти представників УПЦ МП.

«У телевізійному ефірі та YouTube каналі під назвою «Официальный канал Чисто News» було оприлюднено відео передачі «Байрактар New#104» виробництва студії «Квартал 95». Впродовж майже 14 хвилин у передачі лунало богохульство, глузування і блюзнірство стосовно Бога та Української Православної Церкви…», - йдеться у заяві.

Згідно із текстом заяви, синод висунув вимогу до авторського колективу студії "Квартал 95", яка виробляє програму, та до каналу "1+1" «з вимогою принести публічні вибачення за передачу та вилучити її з інформаційного простору, а також до правоохоронних органів для належного розслідування цього ганебного сюжету».

Додамо, 14 грудня стало відомо, що СБУ завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях.

Правоохоронці повідомляють, що на території єпархій знайшли російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і "методички" патріарха РПЦ Кирила щодо поширення ворожої пропаганди через вірян.

Крім цього, виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога рашизму Івана Ільїна.

Нагадаємо, Ломаченко похвалився службою з митрополитом УПЦ МП, який потрапив під санкції.

Також повідомлялось про обшуки СБУ у храмах УПЦ МП.

Крім того, Politeka.net писала, що СБУ оголосила підозру ректору Почаївської семінарії УПЦ МП - що знайшли під час обшуків.