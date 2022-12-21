Так, в заявлении идет речь о роли УПЦ МП в истории Украины, а также о многочисленной клевете, оскорблениях и безосновательных обвинениях против УПЦ МП и санкциях, введенных против ее представителей, пишет Politeka.net.
Персональные санкции против служителей УПЦ МП члены синода назвали "грубым вмешательством в деятельность религиозных организаций".
Также в обращении упоминается 104-й выпуск программы "БайрактарNEWS", которая выходит на канале "1+1", посвященный введению санкций против представителей УПЦ МП.
«В телевизионном эфире и YouTube канале под названием «Официальный канал Чисто News» была обнародована видеопередача «Байрактар New#104» производства студии «Квартал 95». На протяжении почти 14 минут в передаче звучало богохульство, издевательство и кощунство по отношению к Богу и Украинской Православной Церкви…», - говорится в заявлении.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Чтобы оставить украинцев без света": названы сроки новых атак
Канализацию забило деньгами на Тернопольщине, появилось видео: "только сотнями евро найдено..."
Переговоры длились больше двух часов: о чем договорились Путин и Лукашенко в Минске
Визит Си Цзиньпина увенчался подписанием мощнейших договоров и соглашений, которые будут играть очень серьезную роль, - Дмитрий Спивак
Согласно тексту заявления, синод выдвинул требование к авторскому коллективу студии "Квартал 95", который производит программу, и к каналу "1+1" «с требованием принести публичные извинения за передачу и изъять ее из информационного пространства, а также в правоохранительные органы для надлежащего расследования этого позорного сюжета».
14 декабря стало известно, что СБУ завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.
Правоохранители сообщают, что на территории епархий обнаружили российские паспорта, георгиевские ленты, символику запрещенной партии ОПЗЖ и "методички" патриарха РПЦ Кирилла по распространению вражеской пропаганды через верующих.
Кроме этого, обнаружены склады с прокремлевской литературой, в том числе авторства идеолога рашизма Ивана Ильина.
Напомним, Ломаченко похвастался службой с попавшим под санкции митрополитом УПЦ МП.
Также сообщалось об обысках СБУ в храмах УПЦ МП.
Кроме того, Politeka.net писала, что СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП – что нашли во время обысков.