Так, в заявлении идет речь о роли УПЦ МП в истории Украины, а также о многочисленной клевете, оскорблениях и безосновательных обвинениях против УПЦ МП и санкциях, введенных против ее представителей, пишет Politeka.net.

Персональные санкции против служителей УПЦ МП члены синода назвали "грубым вмешательством в деятельность религиозных организаций".

Также в обращении упоминается 104-й выпуск программы "БайрактарNEWS", которая выходит на канале "1+1", посвященный введению санкций против представителей УПЦ МП.

«В телевизионном эфире и YouTube канале под названием «Официальный канал Чисто News» была обнародована видеопередача «Байрактар ​​New#104» производства студии «Квартал 95». На протяжении почти 14 минут в передаче звучало богохульство, издевательство и кощунство по отношению к Богу и Украинской Православной Церкви…», - говорится в заявлении.

Согласно тексту заявления, синод выдвинул требование к авторскому коллективу студии "Квартал 95", который производит программу, и к каналу "1+1" «с требованием принести публичные извинения за передачу и изъять ее из информационного пространства, а также в правоохранительные органы для надлежащего расследования этого позорного сюжета».

14 декабря стало известно, что СБУ завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.

Правоохранители сообщают, что на территории епархий обнаружили российские паспорта, георгиевские ленты, символику запрещенной партии ОПЗЖ и "методички" патриарха РПЦ Кирилла по распространению вражеской пропаганды через верующих.

Кроме этого, обнаружены склады с прокремлевской литературой, в том числе авторства идеолога рашизма Ивана Ильина.

Напомним, Ломаченко похвастался службой с попавшим под санкции митрополитом УПЦ МП.

Также сообщалось об обысках СБУ в храмах УПЦ МП.

Кроме того, Politeka.net писала, что СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП – что нашли во время обысков.