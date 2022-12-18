Відключення електроенергії та погіршення погодних умов в Україні поставили під загрозу збирання врожаю кукурудзи. Третина зерна вже залишається мерзнути на полях замість того, щоб йти на експорт.

Про це пише Bloomberg.

"Зараз третина врожаю кукурудзи в Україні все ще стоїть на полях, що створює додаткове навантаження на життєво важливий агросектор", – йдеться у матеріалі. Також агентство зазначає, що зменшення постачання зерна впливає на весь світ.

За даними українських аналітиків, станом на 13 грудня 34% урожаю залишалося неприбраним. Погіршення погодних умов може затримати збір до 2023 року.

"Кукурудзу все ще можна зібрати навесні, хоча перспективи його якості та кількості погіршуються", – зазначають фахівці. При цьому Україна залишається четвертим за величиною постачальником кукурудзи у світі та значно впливає на світові поставки.

Міністерство сільського господарства США вже знизило прогноз урожаю кукурудзи в Україні до 27 млн. тонн, що на 4,5 млн тонн менше минулих показників. Аналітики посилаються на безперервні дощі у трьох ключових для цієї с/г культури областях. А ООН прогнозує ще нижчий показник – 24 млн тонн.

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