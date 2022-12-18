Отключение электроэнергии и ухудшение погодных условий в Украине поставили под угрозу уборку урожая кукурузы. Треть зерна уже остается мерзнуть на полях, вместо того чтобы идти на экспорт.

Об этом пишет Bloomberg .

"Сейчас треть урожая кукурузы в Украине все еще стоит на полях, что создает дополнительную нагрузку на жизненно важный агросектор", – говорится в материале. Также агентство отмечает, что уменьшение поставок зерна влияет на весь мир.

По данным украинских аналитиков, на 13 декабря 34% урожая оставалось неубранным. Ухудшение погодных условий может задержать сбор до 2023 года.

"Кукурузу все еще можно собрать весной, хотя перспективы ее качества и количества ухудшаются", – отмечают специалисты. При этом Украина остается четвертым по величине поставщиком кукурузы в мире и оказывает значительное влияние на мировые поставки.

Министерство сельского хозяйства США уже снизило прогноз урожая кукурузы в Украине до 27 млн ​​тонн, что на 4,5 млн тонн меньше прошлых показателей. Аналитики ссылаются на непрерывные дожди в трех ключевых для этой с/х культуры областях. А ООН прогнозирует еще более низкий показатель – 24 млн тонн.

Напомним, что цены в магазинах изменятся из-за отключения электроэнергии.

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