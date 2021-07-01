Дідусь щасливий, що йому вдалося довести до кінця цю важливу справу
91-річний Владислав Зелінський став найстарішим випускником вузу в Польщі. Він з відзнакою закінчив Люблінський католицький університет і отримав ступінь магістра з філософії.
Про це повідомляє Inpoland.net.
"Сьогодні я можу з гордістю сказати, що тепер я щасливий, що закінчив Люблінський католицький університет", — сказав пан Владислав Зелінський в інтерв'ю журналістам.
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Владислав почав замислюватися про отримання вищої освіти ще в дитинстві, це була його мрія. Завадили бідність, війна і необхідність допомагати родині. Через деякий час у нього з'явилася ця можливість.
Йому вдалося закінчити Люблінський католицький університет 36 років тому. Він навчався на колишньому факультеті християнської філософії та захистив кандидатську дисертацію.
Однак диплома не потребував, тому що і так працював на роботі. Натомість мав спеціальне посвідчення з деканату від професора.
Але, як зазначає пан Владислав, "краще зробити щось пізно, ніж ніколи". Для отримання диплома чоловік проїхав сотні кілометрів.
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