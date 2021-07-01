Дедушка счастлив, что ему удалось довести до конца это важное дело
91-летний Владислав Зелинский стал самым пожилым выпускником вуза в Польше. Он с отличием закончил Люблинский католический университет и получил степень магистра по философии.
Об этом сообщает Inpoland.net.
"Сегодня я могу с гордостью сказать, что теперь я счастлив, что окончил Люблинский католический университет", — сказал господин Владислав Зелинский в интервью журналистам.
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Владислав начал задумываться о получении высшего образования еще в детстве, это была его мечта. Помешали бедность, война и необходимость помогать семье. Через некоторое время у него появилась эта возможность.
Ему удалось закончить Люблинский католический университет 36 лет назад. Он учился на бывшем факультете христианской философии и защитил кандидатскую диссертацию.
Однако в дипломе не нуждался, потому что и так работал на работе. Зато имел специальное удостоверение из деканата от профессора.
Но, как отмечает господин Владислав, "лучше сделать что-то поздно, чем никогда". Для получения диплома мужчина проехал сотни километров.
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