Лучше сделать поздно, чем никогда

Дедушка счастлив, что ему удалось довести до конца это важное дело

91-летний Владислав Зелинский стал самым пожилым выпускником вуза в Польше. Он с отличием закончил Люблинский католический университет и получил степень магистра по философии.

Об этом сообщает Inpoland.net.

"Сегодня я могу с гордостью сказать, что теперь я счастлив, что окончил Люблинский католический университет", — сказал господин Владислав Зелинский в интервью журналистам.

Владислав начал задумываться о получении высшего образования еще в детстве, это была его мечта. Помешали бедность, война и необходимость помогать семье. Через некоторое время у него появилась эта возможность.

Ему удалось закончить Люблинский католический университет 36 лет назад. Он учился на бывшем факультете христианской философии и защитил кандидатскую диссертацию.

Однако в дипломе не нуждался, потому что и так работал на работе. Зато имел специальное удостоверение из деканата от профессора.

Но, как отмечает господин Владислав, "лучше сделать что-то поздно, чем никогда". Для получения диплома мужчина проехал сотни километров.

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