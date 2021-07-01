В одній з машин столичної служби таксі знайшли змію

Маїсовий полоз, також відомий як "червона щуряча змія", втік з погано закритого тераріуму в квартирі на 4 поверсі та прокатався в таксі. При цьому налякав водіїв та пасажирів.

Як повідомляє 44.ua інцидент стався 26 червня.

Змія сповзла вниз по дереву. Потім проповзла по вулиці і потрапила в автомобіль. Вона залізла в щілину між бензобаком і днищем машини. Шлях рептилії вдалося відстежити по камерах відеоспостереження.

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Однак, витягти змію вдалося тільки після того, як автомобіль частково розібрали. Для цього водієві довелося зняти бензобак автомобіля.

Варто відзначити, що маїсовий або плямистий лазающий полоз - це невелика і неотруйна змія роду Pantherophis. У більшості вона мешкає в Північній Америці і користується широкою популярністю в приватних колекціях.

Переважно вона харчується гризунами. Також їй характерний напівдеревний спосіб життя. Він не отруйний і не представляє небезпеки для людей.

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