В одній з машин столичної служби таксі знайшли змію

Маїсовий полоз, також відомий як "червона щуряча змія", втік з погано закритого тераріуму в квартирі на 4 поверсі та прокатався в таксі. При цьому налякав водіїв та пасажирів.

Як повідомляє 44.ua інцидент стався 26 червня.

Змія сповзла вниз по дереву. Потім проповзла по вулиці і потрапила в автомобіль. Вона залізла в щілину між бензобаком і днищем машини. Шлях рептилії вдалося відстежити по камерах відеоспостереження.

Однак, витягти змію вдалося тільки після того, як автомобіль частково розібрали. Для цього водієві довелося зняти бензобак автомобіля.

Варто відзначити, що маїсовий або плямистий лазающий полоз - це невелика і неотруйна змія роду Pantherophis. У більшості вона мешкає в Північній Америці і користується широкою популярністю в приватних колекціях.

Переважно вона харчується гризунами. Також їй характерний напівдеревний спосіб життя. Він не отруйний і не представляє небезпеки для людей.

Нагадаємо, що фура впала з моста і зачепила кілька авто в Києві.

Як повідомляла Politeka, на трасі Київ-Одеса перекрили рух до 16 липня.

Також Politeka писала, що українці зчепилися з поліцією в центрі Києва, кадри жорсткого протистояння.