"Королева шансону" Любов Успенська приголомшила подробицями з особистого життя

67-річна зірка розповіла правду про те, як завагітніла в 16 років від дорослого чоловіка, пише "СтарХит".

Це були перші серйозні відносини любові. Юна, вона закрутила роман з одруженим чоловіком, який, дізнавшись про її вагітність, наполіг на аборті.

Сьогодні артистка дуже шкодує про те, що не залишила дитину, але при цьому зазначає, що тоді її сім'я не пробачила б їй раннього материнства. За словами Любові, її батько, коли правда розкрилася, побив її ременем до крові. А ось бабуся, якщо б дізналася, обов'язково б прокляла.

Успенська також зізналася, навіщо розповіла про все зараз, після стількох років.

"Не буду брехати, що була вагітна в 16 років. Про це розповідаю, щоб дівчата ставилися уважно до себе і вчилися на моїх помилках. Дуже легко щось зробити, але потім це важко змінити", - зазначила співачка, додавши, що їй пощастило - мовляв, перший аборт не став згубним і вона змогла мати ще дітей.

Як відомо, у любові є 31-річна дочка Тетяна. Зірка розлучилася з батьком дівчини - бізнесеном Алексанром Плаксіним, який зараз живе в США. Втім, з донькою у Успенської не склалися стосунки, як і з її батьком. Нещодавно прогримів скандал, коли спадкоємиця "королеви шансону" звинуватила матір у психологічному насильстві.

Нагадаємо, дочка Успенської накинулася на матір з новими звинуваченнями: "мене переслідують і...".

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