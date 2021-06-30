"Королева шансона" Любовь Успенская огорошила подробностями из личной жизни

67-летняя звезда рассказала правду о том, как забеременела в 16 лет от взрослого мужчины, пишет "СтарХит".

Это были первые серьезные отношения Любови. Юная, она закрутила роман с женатым мужчиной, который, узнав о ее беременности, настоял на аборте.

Сегодня артистка очень жалеет о том, что не оставила ребенка, но при этом отмечает, что тогда ее семья не простила бы ей раннего материнства. По словам Любови, ее отец, когда правда раскрылась, избил ее ремнем до крови. А вот бабушка, если б узнала, обязательно бы прокляла.

Успенская также призналась, зачем рассказала обо всем сейчас, после стольких лет.

"Не буду врать, что была беременна в 16 лет. Об этом рассказываю, чтобы девочки относились внимательно к себе и учились на моих ошибках. Очень легко что-то сделать, но потом это тяжело изменить", - отметила певица, добавив, что ей повезло - мол, первый аборт не стал губительным и она смогла иметь еще детей.

Как известно, у Любови есть 31-летняя дочь Татьяна. Звезда рассталась с отцом девушки - бизнесеном Алексанром Плаксиным, который сейчас живет в США. Впрочем, с дочкой у Успенской не заладились отношения, как и с ее отцом. Недавно прогремел скандал, когда наследница "королевы шансона" обвинила мать в психологическом насилии.

Напомним, дочь Успенской набросилась на мать с новыми обвинениями: "меня преследуют и...".

Также Politeka писала, что Успенская не удержалась и заговорила о романе с Путиным: "хотел разрушить мою жизнь".