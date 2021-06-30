Трагедія з режисером Вадимом Шатровим, що ставив кліпи для співачки МакЅим, стала для всіх ударом - до останнього він вірив, що одужає

29 червня серце Шатрова назавжди зупинилося, йому було всього 42 роки. Напередодні чоловік потрапив до лікарні з наслідками коронавірусу. Дружина режисера Жанна Карабалаєва повідомила, що у нього було уражено 55% легенів.

Незважаючи на муки, режисер до останнього вів коронавірусні хроніки у себе на Фейсбук-сторінці. Так, 23 червня він зі сльозами дякував Богові за життя, згадуючи, як йому снилося вночі, що він помер.

"Сиджу, плачу, дякую Богові за життя. Таке прекрасне і неймовірне", - Шатров зворушив словами, не знаючи ще, що вони стануть його передсмертним посланням.
Останній раз Шатров виходив на зв'язок 26 червня. Тоді чоловік розповів, що втратив свого сусіда по палаті, який "сам ходив, коли його привезли напівдохлого".
"Людина просто вирішила, що пожила своє і вже пора. А байдужість під'їхала на замовлення. А я вибираю жити...", - писав тоді Шатров, через три дні його самого не стало.
Співачка МакЅим, з якою працював Шатров, досі в комі через ускладнення після коронавірусу.

Нагадаємо, стан МакЅим різко погіршився, хвороба швидко прогресує: "її перевели в...".

Як повідомляла Politeka, легкі МакЅим вражені майже повністю, зірці стало ще гірше, з'явилися подробиці.

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