Трагедія з режисером Вадимом Шатровим, що ставив кліпи для співачки МакЅим, стала для всіх ударом - до останнього він вірив, що одужає

29 червня серце Шатрова назавжди зупинилося, йому було всього 42 роки. Напередодні чоловік потрапив до лікарні з наслідками коронавірусу. Дружина режисера Жанна Карабалаєва повідомила, що у нього було уражено 55% легенів.

Незважаючи на муки, режисер до останнього вів коронавірусні хроніки у себе на Фейсбук-сторінці. Так, 23 червня він зі сльозами дякував Богові за життя, згадуючи, як йому снилося вночі, що він помер.

"Сиджу, плачу, дякую Богові за життя. Таке прекрасне і неймовірне", - Шатров зворушив словами, не знаючи ще, що вони стануть його передсмертним посланням.

Останній раз Шатров виходив на зв'язок 26 червня. Тоді чоловік розповів, що втратив свого сусіда по палаті, який "сам ходив, коли його привезли напівдохлого".