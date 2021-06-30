Трагедія з режисером Вадимом Шатровим, що ставив кліпи для співачки МакЅим, стала для всіх ударом - до останнього він вірив, що одужає
29 червня серце Шатрова назавжди зупинилося, йому було всього 42 роки. Напередодні чоловік потрапив до лікарні з наслідками коронавірусу. Дружина режисера Жанна Карабалаєва повідомила, що у нього було уражено 55% легенів.
Незважаючи на муки, режисер до останнього вів коронавірусні хроніки у себе на Фейсбук-сторінці. Так, 23 червня він зі сльозами дякував Богові за життя, згадуючи, як йому снилося вночі, що він помер.
Нагадаємо, стан МакЅим різко погіршився, хвороба швидко прогресує: "її перевели в...".
Як повідомляла Politeka, легкі МакЅим вражені майже повністю, зірці стало ще гірше, з'явилися подробиці.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Нікітюк приголомшила виглядом, натягнувши на себе дивний костюм: показове фото
Дженніфер Лопес у вузьких лосинах довела, що можна виглядати молодо в будь-якому віці: кадри з прогулянки
Галкін показав, як Пугачова пішла у відрив і задерла сукню під час танцю: "Ось так до старості..."
Біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями: "Я розумію, хто це зробив…"
Також Politeka писала, що співачка МакЅим опинилася під ШВЛ, зірка в комі: "стало погано під час концерту".