Трагедия с режиссером Вадимом Шатровым, ставившим клипы для певицы МакSим, стала для всех ударом - до последнего он верил, что выздоровеет
29 июня сердце Шатрова навсегда остановилось, ему было всего 42 года. Накануне мужчина попал в больницу с последствиями коронавируса. Жена режиссера Жанна Карабалаева сообщила, что у него было поражено 55% легких.
Несмотря на мучения, режиссер до последнего вел коронавирусные хроники у себя на Фейсбук-страничке. Так, 23 июня он со слезами благодарил бога за жизнь, вспоминая, как ему снилось ночью, что он умер.
Напомним, состояние МакSим резко ухудшилось, болезнь быстро прогрессирует: "Ее перевели в...".
Как сообщала Politeka, легкие МакSим поражены почти полностью, звезде стало еще хуже, появились подробности.
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Также Politeka писала, что певица МакSим оказалась под ИВЛ, звезда в коме: "стало плохо во время концерта".