Трагедия с режиссером Вадимом Шатровым, ставившим клипы для певицы МакSим, стала для всех ударом - до последнего он верил, что выздоровеет

29 июня сердце Шатрова навсегда остановилось, ему было всего 42 года. Накануне мужчина попал в больницу с последствиями коронавируса. Жена режиссера Жанна Карабалаева сообщила, что у него было поражено 55% легких.

Несмотря на мучения, режиссер до последнего вел коронавирусные хроники у себя на Фейсбук-страничке. Так, 23 июня он со слезами благодарил бога за жизнь, вспоминая, как ему снилось ночью, что он умер.

"Сижу, плачу, благодарю бога за жизнь. Такую прекрасную и невероятную", - Шатров растрогал словами, не зная еще, что они станут его предсмертным посланием.

Последний раз Шатров выходил на связь 26 июня. Тогда мужчина рассказал, что лишился своего соседа по палате, который "сам ходил, когда его привезли полудохлого".