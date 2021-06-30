Трагедия с режиссером Вадимом Шатровым, ставившим клипы для певицы МакSим, стала для всех ударом - до последнего он верил, что выздоровеет

29 июня сердце Шатрова навсегда остановилось, ему было всего 42 года. Накануне мужчина попал в больницу с последствиями коронавируса. Жена режиссера Жанна Карабалаева сообщила, что у него было поражено 55% легких.

Несмотря на мучения, режиссер до последнего вел коронавирусные хроники у себя на Фейсбук-страничке. Так, 23 июня он со слезами благодарил бога за жизнь, вспоминая, как ему снилось ночью, что он умер.

"Сижу, плачу, благодарю бога за жизнь. Такую прекрасную и невероятную", - Шатров растрогал словами, не зная еще, что они станут его предсмертным посланием.
Последний раз Шатров выходил на связь 26 июня. Тогда мужчина рассказал, что лишился своего соседа по палате, который "сам ходил, когда его привезли полудохлого".
"Человек просто решил, что пожил своё и уже пора. А безразличие подъехало по заказу. А я выбираю жить...", - писал тогда Шатров, через три дня его самого не стало.
Певица МакSим, с которой работел Шатров, до сих пор в коме из-за осложнений после коронавируса.

Напомним, состояние МакSим резко ухудшилось, болезнь быстро прогрессирует: "Ее перевели в...".

Как сообщала Politeka, легкие МакSим поражены почти полностью, звезде стало еще хуже, появились подробности.

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Также Politeka писала, что певица МакSим оказалась под ИВЛ, звезда в коме: "стало плохо во время концерта".