На Вінничині молода пара займалася коханням в центрі міста

Як передає Politeka.net, кадри кричущого інциденту в Жмеринці опублікували в мережі.

Напівголі коханці знаходилися неподалік біля торгового центру, вирішили роздягнутися і зайнятися інтимом на території колишнього речового ринку.

На опублікованих кадрах видно, що хлопець з дівчиною навіть не соромлячись перехожих і мам з дітьми.

У поліції поки не відреагували на інцидент, але за таке порушення громадського порядку вони, швидше за все, відбудуться лише штрафом.

Грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю або винятковим цинізмом карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

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