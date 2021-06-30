На Винничине молодая пара занималась любовью в центре города

Как передает Politeka.net, кадры вопиющего инцидента в Жмеринке опубликовали в сети.

Полуобнаженные любовники находились неподалеку возле торгового центра, решили раздеться и заняться интимом на территории бывшего вещевого рынка.

На опубликованных кадрах видно, что парень с девушкой даже не стесняясь прохожих и мам с детьми.

В полиции пока не отреагировали на инцидент, но за такое нарушение общественного порядка они, скорее всего, отделаются лишь штрафом.

Грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

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