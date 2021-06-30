На Київщині блискавка вдарила в авто з людьми
Як передає Poltieka.net, про це повідомили в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.
Інцидент стався в місті Кагарлик.
"Блискавка влучила в авто, що рухалося, в салоні було 4 пасажирів, на щастя всі живі. Рух паралізовано в обидві сторони. Після удару-машина вдарилася в дерево. І її розвернуло на обидві сторони проїжджої частини", - йдеться в повідомленні.
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Варто відзначити, що гроза влітку – явище звичайне і небезпечне. Необхідно знати, як убезпечити себе від удару блискавки.
Перш за все під час грози варто уникати відкритої місцевості. Блискавка, як відомо, б'є в найвищу точку, самотня людина в полі – це і є та сама точка.
З 10 людей, в яких потрапляє блискавка, дев'ять залишаються в живих - ппорушення включають зупинку серця, втрату свідомості та тимчасові або постійні неврологічні розлади
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