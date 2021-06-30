На Киевщине молния ударила в авто с людьми
Как передает Poltieka.net, об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел в городе Кагарлык.
"Молния попала в авто, что двигалось, в салоне было 4 пассажиров, к счастью все живы. Движение парализовано в обе стороны. После удара - машина ударилась в дерево. И ее развернуло на обе стороны проезжей части", - говорится в сообщении.
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Стоит отметить, что гроза летом – явление обычное и опасное. Необходимо знать, как обезопасить себя от удара молнии.
Прежде всего во время грозы стоит избегать открытой местности. Молния, как известно, бьет в самую высокую точку, одинокий человек в поле – это и есть та самая точка.
Из 10 людей, в которых попадает молния, девять остаются в живых - повреждения включают остановку сердца, потерю сознания и временные или постоянные неврологические расстройства
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