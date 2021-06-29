Важка хвороба забрала життя відомого російського режисера Вадима Шатрова, який співпрацював зі співачкою МакЅим, за життя якої зараз також борються лікарі

Сумною новиною поділилася на своїй сторінці у Фейсбук 29 червня дружина режисера Жанна Карабальова. Вона написала, що Шатров помер сьогодні під ранок в результаті тяжкого перебігу коронавірусу. У режисера було діагностовано 55%-ве ураження легень.

"Я жодного разу в житті не була в такій ситуації. Як себе вести і що робити не розумію. Я лежу вдома з пневмонією і з моєю дочкою Софі", - йдеться в пості Карабальової.

Шатрову було всього 45 років. Пару днів тому він ділився на своїй сторінці кадрами з лікарні і підкреслював, що не збирається здаватися через важку хворобу. При цьому він писав, що в лікарні хворим практично не приділяють увагу,

"Я вибираю жити", - писав Вадим.

Шатров довгий час працював в музичному середовищі. Він знімав кліпи, працював над створенням фото для артистів і оформленням дисків.

Також відомо, що режисер співпрацював зі співачкою МакЅим, яка зараз також знаходиться в лікарні з важким перебігом пневмонії. При цьому, Шатров був госпіталізований задовго до її хвороби.

Останньою роботою режисера став кліп» спасибі", знятий саме для МакЅим. Крім неї він працював з такими музикантами, як Діма Білан, Алсу, Юрій Шевчук, Борис Гребенщиков та іншими.

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