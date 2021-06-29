Тяжелая болезнь унесла жизнь известного российского режиссера Вадима Шатрова, сотрудничавшего с певицей МакSим, за жизнь которой сейчас также борются врачи

Печальной новостью поделилась на своей странице в Фейсбук 29 июня жена режиссера Жанна Карабалева. Она написала, что Шатров скончался сегодня под утро в результате тяжелого течения коронавируса. У режиссера было диагностировано 55%-ное поражение легких.

«Я ни разу в жизни не была в такой ситуации. Как себя вести и что делать не понимаю. Я лежу дома с пневмонией и с моей дочей Софи», - говорится в посте Карабалевой.

Шатрову было всего 45 лет. Пару дней назад он делился на своей странице кадрами из больницы и подчеркивал, что не собирается сдаваться из-за тяжелой болезни. При этом он писал, что в больнице больным практически не уделяют внимание,

«Я выбираю жить», - писал Вадим.

Шатров долгое время работал в музыкальной среде. Он снимал клипы, работал над созданием фото для артистов и оформлением дисков.

Также известно, что режиссер сотрудничал с певицей МакSим, которая сейчас также находится в больнице с тяжелым течением пневмонии. При этом, Шатров был госпитализирован задолго до ее болезни.

Последней работой режиссера стал клип «Спасибо», снятый именно для МакSим. Помимо нее он работал с такими музыкантами, как Дима Билан, Алсу, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков и другими.

Напомним, состояние МакSим резко ухудшилось, болезнь быстро прогрессирует: "Ее перевели в...".

Как сообщала Politeka, легкие МакSим поражены почти полностью, звезде стало еще хуже, появились подробности.

Также Politeka писала, что певица МакSим оказалась под ИВЛ, звезда в коме: "стало плохо во время концерта".