Погода останні місяці літа обіцяє бути різноманітною
Народний синоптик Леонід Горбань розповів, яка погода буде в липні і серпні. Так, за його словами, у другому місяці літа періоди з дощами будуть змінюватися з задушливою спекою, а потім пройдуть тропічні грози і бурі.
Липень повинен початися з дощів, а далі настане виснажлива спека, пише «Сьогодні». Перша буря очікується в Україні з першого по четверте липня, але температура вдень буде до +28 і вище. Після злив настане спека, в результаті через випаровування буде спостерігатися "тропічний ефект".
З восьмого по 12 липня - знову бурі, грози і град, а температура впаде до +22 тепла. Все це зміниться - спекою, сонцем і високою вологістю повітря.
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В середині липня погода буде спекотною - до + 35 градусів в тіні, а в південних і східних регіонах - до +40.
Після 21 липня пройдуть найсильніші тропічні зливи, за два дні випаде 15-20 мм опадів, але ураганів і градів не очікується. Однак з 25 по 27 липня можливі бурі, дощів стане поменше, а температура підвищиться від 29 до 31 градусів тепла.
Липень повинен закінчиться комфортною і теплою температурою, але зі зливами.
У серпні спека буде чергуватися з дощовими періодами, але має бути тепло. В кінці місяця стане прохолодніше, варто бути готовим до осені.
Так, сильна спека настане з першого по третє серпня, в той же час можливі грози і бурі, з 11 по 14, 22, 27 і 29 серпня - дощі, з 19 до 21 і з 23 до 26 серпня — жарко.
Нагадаємо, що спека і грози розірвуть Україну навпіл.
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