Погода последние месяцы лета обещает быть разнообразной

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какая погода будет в июле и августе. Так, по его словам, во втором месяце лета периоды с дождями будут меняться с удушливой жарой, а затем пройдут тропические грозы и бури.

Июль должен начаться с дождей, а далее наступит изнуряющая жара, пишет «Сегодня». Первая буря ожидается в Украине с первого по четвертое июля, но температура днем будет до +28 и выше. После ливней наступит жара, в результате из-за испарения будет наблюдаться "тропический эффект".

С восьмого по 12 июля - снова бури, грозы и град, а температура упадет до +22 тепла. Все это сменится - жарой, солнцем и высокой влажностью воздуха.

В середине июля погода будет жаркой - до +35 градусов в тени, а в южных и восточных регионах - до +40.

После 21 июля пройдут сильнейшие тропические ливни, за два дня выпадет 15−20 мм осадков, но ураганов и градов не ожидается. Однако с 25 по 27 июля возможны бури, дождей станет поменьше, а температура повысится от 29 до 31 градусов тепла.

Июль должен закончится комфортной и теплой температурой, но с ливнями.

В августе жара будет чередоваться с дождливыми периодами, но должно быть тепло. В конце месяца станет прохладнее, стоит быть готовым к осени.

Так, сильная жара наступит с первого по третье августа, в то же время возможны грозы и бури, с 11 по 14, 22, 27 и 29 августа - дожди, с 19 до 21 и с 23 до 26 августа — жарко.

Напомним, что жара и грозы разорвут Украину пополам.

Как сообщала Politeka, жара окончательно отступит, дожди снизят температуру.

Также Politeka писала, что погода в Украине резко ухудшится, объявлен первый уровень опасности