Відомий артист Філіп Кіркоров звернувся до українців після виключення з чорного списку

Як пише Politeka.net, Філіп Кіркоров є популярним російським співаком. Не так давно в Україні артистка включили в чорний список, що не дозволяло йому відвідувати країну. Але на вихідних зірку вирішили прибрати з цього списку і ось Філіп вирішив записати звернення.

На ролику Кіркоров був у білому капелюшку і піджаку.

"Включили-виключили!

Я відправляю кожному шанувальнику з України частинку своєї душі і серця! Мене переповнює почуття гордості і радості, спасибі, що ви є у мене, сталося немислиме ... Чиновники почули нас!

На вихідних влада України виключила моє ім'я з так званого «чорного» списку. Спасибі кожному за слова підтримки, спасибі за вашу любов! Кожна людина має право вирішувати що йому слухати і дивитися, ви довели, що музика і політика не можуть і не повинні стикатися. Ви довели всьому світу, що ваш голос, голос народу сильніше будь закарлючки бюрократичних чиновників. Ви протягнули Росії соломинку дружби, саме з таких світлих променів в майбутньому ми повернемося до дружби і поваги, можливо, саме зараз зароджується надія на те, що ситуація між нашими країнами покращиться", - написав Філіп.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Перемогла молодість", "тільки так", " як все вірно ! Філіп, тільки так!", "Швидше б всі ці чорні списки зникли", " ну слава богу, хоч тут здоровий розум переміг!".

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