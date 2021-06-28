Український співак Віктор Павлік - багатодітний батько
Нещодавно його четверна дружина Катерина Репяхова народила хлопчика на ім'я Михайло, який став четвертою дитиною артиста.
На своїй сторінці в Instagram Віктор Павлік показав кадри зі своїми старшими синами - Олександром і нині покійним Павлом, передає Politeka.net. На відео відображено, як вони разом відпочивали на морі.
"Брати...",- коротко підписав кадри артист.
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Вперше Павлик одружився в 18 років на жінці на ім'я Ліда. Від неї має сина Олександра, який народився 22 квітня 1984 року. Павлик розлучився з матір'ю Олександра, коли немовляті не було і двох тижнів. Як зізнавався в одному з інтерв'ю Олександр, вперше він побачив батька, коли навчався в третьому класі.
Олександр Павлик, як і батько, обрав для себе кар'єру співака. Зараз вони часто виступають разом.
Павло народився в третьому шлюбі Віктора Павлика з дружиною Ларисою Созаєвої 7 травня 1999 року. Після закінчення школи Павло вступив до Національної академії СБУ, проте встиг відслужити всього два роки.
Павлу Павлику поставили діагноз саркома в 2018 році. У процесі лікування він пройшов 18 курсів хіміотерапії, він боровся до останнього, але перемогти хворобу не вдалося.
У серпні 2020 року 21-річний Павло Павлик помер.
Додамо, що у Віктора Павлика є дочка Христина. Вона народилася в 1987 році в другому шлюбі артиста з жінкою на ім'я Світлана, з якою він прожив 8 років.
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