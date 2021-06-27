28 червня погода сильно зіпсується і українців попереджають про небезпеку
Як пише Politeka.net, сьогодні, 27 червня, погода буде не найкращою. В Українському гідрометцентрі зазначили, що сильний вітер варто очікувати в північних, центральних і південних областях. А вже 28 червня, в понеділок, грозу варто чекати по всій Україні, крім західних областей. На сході можливий град.
У прес-службі ДСНС України вже повідомили про штормове попередження.
"За інформацією Укргідрометцентру, 27 червня в північних, центральних і південних областях місцями сильні зливи, град і шквали 15-20 м / с (і рівень небезпеки, жовтий)".
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28 червня, як повідомляє ГСЧС, теж буде штормове попередження через грози. Всі області, крім західних, очікує дуже погана погода. Шквальний вітер буде до 20 метрів в секунду.
Варто відзначити, що 26 червня в Україні теж було об'явлено штормове попередження через погану погоду.
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