28 июня погода сильно испортится и украинцев предупреждают об опасности
Как пишет Politeka.net, сегодня, 27 июня, погода будет не лучшей. В украинском гидрометцентре отметили, что сильный ветер стоит ожидать в северных, центральных и южных областях. А уже 28 июня, в понедельник, грозу стоит ждать по всей Украине, кроме западных областей. На востоке возможен град.
В пресс-службе ГСЧС Украины уже сообщили о штормовом предупреждении.
"По информации УкрГидрометцентра, 27 июня в северных, центральных и южных областях местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м / с (И уровень опасности, желтый)".
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28 июня, как сообщает ГСЧС, тоже будет штормовое предупреждение из-за грозы. Все области, кроме западных, ожидает очень плохая погода. Шквальный ветер будет до 20 метров в секунду.
Стоит отметить, что 26 июня в Украине тоже было объявлено штормовое предупреждения из-за плохой погоды.
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