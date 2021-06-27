Окупованому Криму загрожує екологічна катастрофа

Справа в тому, що на косі біляус анексованого півострова просто на пляжі закопують трупи дельфінів, повідомляє блогер під ніком Roksolanaкримua в Твіттері

"У Криму може трапитися справжня екологічна катастрофа. На косі біляус стоїть страшний сморід від трупів дельфінів, що розкладаються, запах відчувається в радіусі 300 метрів", - йдеться в повідомленні.

Відмітчаєтся, що місцеві жителі змушені самостійно просто на пляжі закопувати туші мертвих тварин, оскільки влада не звертає на проблему ніякої уваги. Однак такі заходи виявилися не дуже дієвими, оскільки після рясних дощів грунт розмивається і туші знову опиняються на поверхні, поширюючи неприємний запах.

"Частина пляжів закрита, так як вони забруднені і купатися на них неможливо", - скаржаться відпочиваючі.

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