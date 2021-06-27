Оккупированному Крыму грозит экологическая катастрофа

Дело в том, что на косе Беляус аннексированного полуострова прямо на пляже закапывают трупы дельфинов, сообщает блогер под ником RoksolanaКрымUA в Твиттере

"В Крыму может случиться настоящая экологическая катастрофа. На косе Беляус стоит страшный смрад от разлагающихся трупов дельфинов, запах чувствуется в радиусе 300 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители самостоятельно прямо на пляже закапывают туши мертвых животных, поскольку власти не обращают на проблему никакого внимания. Однако такие меры не очень действенны, поскольку после обильных дождей грунт размывается и туши снова оказываются на поверхности, распространяя неприятный запах.

"Часть пляжей закрыта, так как они загрязнены и купаться на них невозможно", - жалуются отдыхающие.

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